POL-EU: Zusammenstoß zweier Pkw

53945 Blankenheim-Rohr (ots)

Ein 83-Jähriger aus Blankenheim hatte am Freitag (14.45 Uhr) an der Einmündung L115/K79 aus Richtung Rohr kommend aufgrund aufgestellter Stoppzeichen und vorfahrtberechtigtem Verkehr angehalten, um dann nach links in Richtung Ahrhütte zu fahren. Als er losfuhr, übersah er den aus Richtung Ahrhütte in Richtung Autobahn fahrenden Mönchengladbacher (78) und stieß mit diesem zusammen. Beide Unfallbeteiligten wurden schwer verletzt und kamen in Krankenhäuser.

