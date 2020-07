Polizeidirektion Wittlich

POL-PDWIL: Illegale Entsorgung von mehreren Kühlgeräten im Wald

Büdesheim (ots)

PRESSEDIENST ------------------------------------------------------------ POLIZEIINSPEKTION PRÜM ------------------------------------------------------------ Prüm, 08. Juli 2020 ------------------------------------------------------------

In einem Waldstück der Gemarkung Büdesheim in Richtung Schwirzheim wurden in der Zeit vom 20.06.2020 bis 27.06.2020 insgesamt 5 Kühlgeräte (Kühlschränke und Gefriertruhen) illegal entsorgt. Vermutlich wurden die Geräte dort von einem Transporter oder Traktor mit Anhänger abgeladen.

