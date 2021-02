Kreispolizeibehörde Euskirchen

POL-EU: Vereinsheim aufgebrochen

54894 Mechernich-Wachendorf (ots)

Sonntagmorgen (10.40 Uhr) wurde dem Vorsitzenden der Einbruch ins Vereinsheim an der Iversheimer Straße gemeldet. Unbekannte hatten seit Freitagnachmittag das Gelände des Vereins betreten und zunächst durch Aufhebeln zweier Türen versucht, in das Gebäude zu gelangen. Dies gelang den Dieben nicht. Danach hebelten die ein Fenster auf und gelangten so in die Innenräume. Hieraus entwendeten sie mehrere Arbeitsgeräte.

