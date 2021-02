Kreispolizeibehörde Euskirchen

POL-EU: Einbruch in Sportlerheim

53925 Kall-Golbach (ots)

Bislang Unbekannte hebelten am Montag in der Zeit von 11.15 bis 15 Uhr eine massive Stahltür des Sportlerheims im Wintzener Weg auf. Die Täter gelangten so ins Innere. Eine genaue Auflistung des entstandenen Schadens lag zum Zeitpunkt der Anzeigenaufnahme noch nicht vor. Die Kriminalpolizei hat mit der Sicherung möglicher Spuren begonnen.

