Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss

POL-NE: Katalysatoren-Diebe in Hackenbroich aktiv

Dormagen (ots)

Unbekannte Diebe stahlen in der Nacht von Samstag (03.07.) auf Sonntag gleich zwei Katalysatoren geparkter Pkw an der Mainstraße. Offenbar völlig unbemerkt bauten die Täter die Fahrzeugteile ab und verschwanden unerkannt. Als der Diebstahl auffiel erstatteten die betroffenen Autobesitzer Anzeige bei der Polizei.

Nun ermittelt das Kriminalkommissariat 14 und sucht Zeugen, die in besagter Nacht verdächtige Beobachtungen gemacht haben. Hinweise werden unter der Telefonnummer 02131 300-0 entgegen genommen.

Wie kann man sich und sein Auto vor Katalysatordiebstahl schützen? Die Polizei empfiehlt:

Stellen Sie Ihr Kraftfahrzeug - wenn möglich - in einer Garage oder auf einem eingefriedeten Grundstück ab oder parken Sie es an gut beleuchteten, belebten Stellen. Wer den Aufwand und die Kosten nicht scheut, kann elektronische Kraftfahrzeugsicherungen (z. B. Neigungssensoren) verbauen. Diese Sicherungen lassen sich in Kombination mit einer Alarmanlage oder einem GPS einrichten. Wird ein Kraftfahrzeug mittels Wagenheber angehoben, löst das System einen Alarm aus und sendet diesen zum Beispiel an das Smartphone des Eigentümers. Hersteller für Kraftfahrzeugsicherungen finden Sie auf den Empfehlungslisten zur Kraftfahrzeugsicherung des Programms Polizeiliche Kriminalprävention der Länder und des Bundes unter https://www.polizei-beratung.de/themen-und-tipps/diebstahl/sicherheit-rund-ums-fahrzeug/

