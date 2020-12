Feuerwehr Wetter (Ruhr)

FW-EN: Wetter - Brandmeldeanlagen am Vormittag

Wetter (Ruhr)Wetter (Ruhr) (ots)

Die Löscheinheiten Grundschöttel, Volmarstein und Wengern wurden am Dienstag, 15.12.2020 um 11:01 Uhr zu einem Brandmeldealarm in einem Industriebetrieb im Altenhofer Weg alarmiert. Als das erste Fahrzeug nach fünf Minuten vor Ort war konnte auch schon schnell Entwarnung gegeben. Wie am Vortag hatte die Brandmeldeanlage ohne ersichtlichen Grund ausgelöst und alle ausgerückten Einsatzkräfte von Feuerwehr, Rettungsdienst und Polizei konnten den Einsatz nach zwanzig Minuten beenden.

Erneut wurden die Löscheinheiten Grundschöttel, Volmarstein und Wengern um 11:49 Uhr zu einem Brandmeldealarm in dem Industriebetrieb im Altenhofer Weg alarmiert. Auch diesmal hatte ein Rauchmelder ohne ersichtlichen Grund den Alarm ausgelöst, sodass auch dieser Einsatz nach zwanzig Minuten abgebrochen werden konnte.

Rückfragen bitte an:

Feuerwehr Wetter (Ruhr)

Patric Poblotzki

0173-5132151

webmaster@feuerwehrwetter.de

www.feuerwehrwetter.de

Original-Content von: Feuerwehr Wetter (Ruhr), übermittelt durch news aktuell