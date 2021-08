Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: (Mutterstadt) Unfall auf Landstraße

Mutterstadt (ots)

Am frühen Mittwochabend gegen 18:00 Uhr ereignete sich auf der L 524 an der Einmündung zur Fohlenweide ein Verkehrsunfall, bei dem eine Person leicht verletzt wurde und ein hoher Sachschaden entstand. Ein 42-jähriger Autofahrer wollte von der Fohlenweide nach links in Richtung Schifferstadt abbiegen. Ein weiterer Autofahrer, der von der L 524 nach links in die Fohlenweide abbiegen wollte, verzichtete wegen des hohen Verkehrsaufkommens auf seine Vorfahrt und ließ den 42-Jährigen ausfahren. Dieser übersah dabei aber einen von links kommenden Pkw und es kam zum Zusammenstoß. Der 46-jährige Fahrer dieses Pkws verletze sich bei dem Unfall leicht am Arm. Der 42-Jährige blieb unverletzt. Der Sachschaden beläuft sich auf etwa 10.000 Euro.

