Polizeidirektion Lübeck

POL-HL: OH-Oldenburg in Holstein

Folgemeldung 2 Toter Mann in Oldenburg/ Holstein aufgefunden - Identität festgestellt

Lübeck (ots)

+++ Gemeinsame Medieninformation der Staatsanwaltschaft Lübeck und der Polizeidirektion Lübeck +++

Die Identität des am Dienstag (08.06.2021) in der Innenstadt von Oldenburg/ Holstein tot aufgefundenen Mannes steht nun zweifelsfrei fest.

Ermittlungen der Lübecker Staatsanwaltschaft und der Kriminalpolizei in Oldenburg/ Holstein haben ergeben, dass es sich um einen 47-jährigen Mann aus Rumänien handelt, der in Schleswig-Holstein in einem Arbeitsverhältnis stand. Auch abschließend konnten keine Anhaltspunkte für ein mögliches Fremdverschulden festgestellt werden.

Original-Content von: Polizeidirektion Lübeck, übermittelt durch news aktuell