POL-HL: OH-Eutin-Röntgenstraße-Ohmstraße/ Radfahrer verletzt -Pkw-Fahrer flüchtet unerkannt

Lübeck (ots)

Die Polizei in Eutin ermittelt und sucht Zeugen zu einem Unfall mit Flucht vom vergangenen Donnerstag (17.06.). Ein schwarzer Audi mit Ostholsteiner Kennzeichen ist flüchtig.

Gegen 10 Uhr fuhr ein 19-jähriger Ostholsteiner mit seinem Rad auf dem Geh-/Radweg in der Röntgenstraße. Als er die Ohmstraße passierte bog ein schwarzer Audi ein und es kam zum Unfall. Der junge Radler fiel auf die Motorhaube und verletzte sich an der Windschutzscheibe, die durch den Aufprall beschädigt wurde. Der männliche Fahrer zeigte bei der Weiterfahrt noch den Mittelfinger und fuhr zügig in Richtung Lübecker Straße weiter.

Der Radfahrer suchte aufgrund seiner Schmerzen zunächst die Sana-Klinik in Eutin auf. Dort stellten die behandelnden Ärzte einen Bruch am Ellenbogen und Schürfwunden fest. Nach der ambulanten Behandlung kam der Ostholsteiner zur Polizeidienststelle in Eutin und erstattete Anzeige.

Die Polizei ermittelt und sucht Zeugen zum geschilderten Sachverhalt und insbesondere zum flüchtigen Fahrzeug und dessen Fahrer. Hinweise bitte per Telefon unter 04521-8010 oder per Mail an Eutin.pr@polizei.landsh.de .

