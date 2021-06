Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Borken - Landwirtschaftliches Gerät streift entgegenkommenden Wagen

Borken (ots)

Nach einer ungewollten Begegnung mit einem landwirtschaftlichen Gespann blieb am Montag in Borken an einem Pkw ein Schaden zurück. Dazu war es gegen 17.00 Uhr auf der Coesfelder Straße (L581) gekommen: Eine Autofahrerin war dort aus Richtung Borken kommend unterwegs, als ihr in Höhe eines Waldstücks ein Traktor entgegen kam. Nach Angaben der Autofahrerin habe das mitgezogene Ackergerät ihren Wagen gestreift. Der Traktorfahrer habe sich entfernt. Der Unbekannte sei mit einer dunkel lackierten Zugmaschine und einem roten Ackergerät unterwegs gewesen. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von circa 1.000 Euro. Hinweise erbittet das Verkehrskommissariat in Borken: Tel. (02861) 9000.

