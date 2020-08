Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss

POL-NE: Polizei greift vermisste Jungen auf - Verdacht Autoaufbruch

Neuss (ots)

Am Sonntag (30.08.), gegen 16:45 Uhr, wurde die Polizei zu einer Gefahrenstelle an der Langemarkstraße gerufen. Dort sollte ein Reifen auf der Fahrbahn liegen. Zudem sollten sich zwei Verdächtige auf dem Gelände der Tankstelle an einem Auto zu schaffen machen. Tatsächlich trafen die Beamten die beschriebenen Personen an. Die Jungen, 13 und 15 Jahre alt, gaben auf Nachfrage zu, einen angeblich unverschlossen Pkw geöffnet und ein Radkreuz daraus entwendet zu haben. Doch damit nicht genug. Später stellte sich heraus, dass die Jugendlichen, die sich übrigens ohne das Wissen von Erziehungsbevollmächtigten dort aufhielten und zu dem Zeitpunkt als vermisst galten, auch den vormals gemeldeten Reifen auf die Straße geworfen hatten.

Dass es sich hierbei nicht nur um groben Unfug handelt, beweisen die Ermittlungsverfahren wegen des Verdachts des besonders schweren Diebstahls und des gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr.

