Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss

POL-NE: Kriminalpolizeiliche Ermittlungen nach Brand in Mehrfamilienhaus

Neuss (ots)

Nach einem Brand in einem Mehrfamilienhaus an der Friedrichstraße, am Samstag (29.08.), gegen 3 Uhr, bei dem eine starke Rauchentwicklung ausgehend vom Keller, einen Feuerwehreinsatz auslöste, ermittelt nun die Kriminalpolizei. Nach derzeitigen Erkenntnissen kann auch eine vorsätzliche oder fahrlässige Brandstiftung nicht ausgeschlossen werden.

Zeugen, die Verdächtiges in der Nacht beobachtet haben oder sonstige Informationen zum Brandgeschehen haben, werden gebeten unter der Telefonnummer 02131 300-0 mit dem Kriminalkommissariat 11 der Polizei im Rhein-Kreis Neuss Kontakt aufzunehmen.

