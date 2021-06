Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Borken - Geräte und Möbel von Terrasse gestohlen

Borken (ots)

In der Nacht zum Donnerstag haben Unbekannte in Borken einen Industriesauger der Marke Kärcher gestohlen. Die Täter entwendeten darüber hinaus eine Schubkarre und zwei Gartenstühle. Zu der Tat kam es auf der Terrasse eines Wohnhauses an der Straße Am Dyckhuser Baum. Die Polizei bittet um Hinweise an die Kripo in Borken: Tel. (02861) 9000.

