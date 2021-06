Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Borken - Mit Motorrad auf Ölspur ausgerutscht

Borken (ots)

Leichte Verletzungen haben ein 56-jähriger Motorradfahrer und seine 55-jährige Sozia, beide aus Stadtlohn, am Montag in Borken bei einem Unfall erlitten. Das Fahrzeug war auf einer Ölspur ins Rutschen gekommen, als der Mann gegen 14.55 Uhr von der Weseler Straße in den Kreisverkehr mit der Nina-Winkel-Straße fuhr. Der Verursacher der Ölspur ist unbekannt; bei dem Unfall entstand ein Sachschaden in Höhe von circa 1.000 Euro. Die beiden Leichtverletzten wollten sich selbstständig in ärztliche Behandlung begeben.

