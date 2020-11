Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Emmingen

Landkreis Tuttlingen) Einbruch in Jugendraum (06.11.-09.11.2020)

Emmingen-LiptingenEmmingen-Liptingen (ots)

Ein unbekannter Täter gelang auf noch unbekannte Art und Weise im Zeitraum vom Freitag, 15 Uhr, bis Montag, 09.30 Uhr, in den Jugendraum der Gemeinde Emmingen und entwendete Bargeld in geringer Höhe. Im Inneren wurde eine Türe gewaltsam geöffnet, sodass Sachschaden von rund 500 Euro entstand. Personen, die Verdächtiges beobachtet haben oder sonst sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich an das Polizeirevier Tuttlingen, Tel. 07461 941-0, zu wenden.

