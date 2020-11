Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Gütenbach

Schwarzwald-Baar-Kreis) Fahrrad aus Garage gestohlen (08.11.2020)

Furtwangen - GütenbachFurtwangen - Gütenbach (ots)

Unbekannte Täter haben am Sonntagmorgen ein Fahrrad aus einer Garage im "Vordertal" gestohlen. Das schwarz-blau-grüne Fahrrad der Marke "Giant" stand durch ein Bügelschloss gesichert in der offenen Garage eines Anwesens an der Straße "Vordertal", als sich die Unbekannten zwischen 6 Uhr und 13 Uhr an der Garage zu schaffen machten und schließlich das Fahrrad entwendeten. Das Rad hat einen Wert von rund 2.000 Euro. Personen, die Hinweise zu einem Täter oder dem Tathergang geben können, werden gebeten, sich beim Polizeiposten Furtwangen, Telefon 07723 929480, zu melden.

