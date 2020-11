Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Aldingen

Landkreis Tuttlingen) Unfall im Kreisverkehr - Polizei sucht Zeugen (08.11.2020)

AldingenAldingen (ots)

Die Polizei sucht Zeugen, die am Sonntag gegen 14 Uhr im Kreisverkehr der B 14 / Rottweiler Straße in Aldingen einen Verkehrsunfall beobachtet haben. Ein 71-jähriger Radfahrer fuhr aus Richtung Spaichingen kommend in den Kreisverkehr ein. Im Kreisverkehr wurde er von einem 72-jährigen VW-Fahrer überholt, der an der ersten Ausfahrt gleich wieder herausfuhr. Der 71-Jährige, der mit seinem Fahrrad erst an der darauffolgenden Ausfahrt hinausfahren wollte, musste stark abbremsen, um nicht mit dem VW zu kollidieren. Hierbei fiel er über sein Rad, stürzte auf die Straße und zog sich einen Beckenbruch zu. Mit einem Rettungswagen wurde er in ein Krankenhaus gebracht. Zur Klärung des Unfallhergangs bittet die Polizei Personen, die den Vorfall beobachtet haben, sich beim Polizeirevier Spaichingen, Tel. 07424 9318-0, zu melden.

Rückfragen bitte an:

Sandra Kratzer

Polizeipräsidium Konstanz

Pressestelle

Telefon: 07531 995-1016

E-Mail: konstanz.pp.sts.oe@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell