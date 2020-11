Polizeipräsidium Konstanz

Aichhalden

Landkreis Rottweil) VW-Fahrer kommt von der Fahrbahn ab (09.11.2020)

AichhaldenAichhalden (ots)

Ein schwer verletzter Autofahrer und rund 8.000 Euro Sachschaden sind die Folgen eines Verkehrsunfalls, der sich am heutigen Montag gegen 10 Uhr auf der K 5531 zwischen Rötenberg und Aichhalden ereignet hat. Ein 29-jähriger VW-Fahrer fuhr von Rötenberg in Richtung Aichhalden, als er kurz vor der Abzweigung Silberburg aus noch unbekannter Ursache nach rechts von der Fahrbahn abkam. Nachdem das Fahrzeug gegen ein Entwässerungsrohr prallte, überschlug es sich und blieb auf der rechten Fahrzeugseite liegen. Der 29-Jährige, der sich selbstständig aus seinem Fahrzeug befreien konnte, wurde mit dem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht. Der nicht mehr fahrbereite VW musste abgeschleppt werden.

