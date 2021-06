Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Singen/Hohentwiel, Lkrs. KN) Zu tief ins Glas geschaut

Singen (ots)

Ein BMW-Fahrer hat am Sonntag offenbar zu tief ins Glas geschaut und sich dennoch hinter das Steuer seines Autos gesetzt. Bei einer Kontrolle und einem anschließenden Atemalkoholtest am Abend wies das Messgerät der Polizei einen Wert von über zwei Promille aus. Aufgefallen war der BMW-Fahrer einer Streifenwagenbesatzung in der Hohenhewenstraße. Dort wollte er in die Schaffhauser Straße abbiegen, hatte aber sichtlich Mühe, sein Auto vor einer Haltelinie zum Stehen zu bringen. In einem Krankenhaus wurde dem 32-Jährigen von einer Ärztin eine Blutprobe entnommen. Die Beamten behielten den Führerschein des Mannes ein. Er muss nun mit einer Anzeige wegen Trunkenheit am Steuer rechnen.

