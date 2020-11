Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Sögel - Polizei stellt erhebliche Mängel bei Fahrrädern fest

SögelSögel (ots)

Die Polizei Sögel hat am Mittwochmorgen Schwerpunktkontrollen des Fahrradverkehrs auf den Schulwegen durchgeführt. Zwischen 7 und 8 Uhr wurden insgesamt 35 Fahrräder mit zum Teil erheblichen Mängeln festgestellt. Ein Großteil wies eine defekte Beleuchtungseinrichtung auf. Ein Schüler war mit einem Elektroroller unterwegs. Dieser verfügte über keinen Versicherungsschutz und wurde sichergestellt. In diesem Zusammenhang weist die Polizei ausdrücklich darauf hin, dass besonders in der dunklen Jahreszeit eine intakte Beleuchtung, Reflektoren und funktionierende Bremsen an den Fahrrädern unerlässlich sind und entscheidend zur Sicherheit beitragen. Eltern sollten daher die Räder ihrer Kinder regelmäßig überprüfen. Die Kontrollen werden in den nächsten Wochen wiederholt.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

Corinna Maatje

Pressesprecherin

Telefon: 0591 87 203

E-Mail: pressestelle@pi-el.polizei.niedersachsen.de

http://www.pi-el.polizei-nds.de



Außerhalb der Geschäftszeiten wenden Sie sich bitte an die örtlich

zuständige Polizeidienststelle.

Original-Content von: Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim, übermittelt durch news aktuell