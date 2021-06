Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Donaueschingen, Lkrs. VS) Älterer Mann spricht Kinder an

Donaueschingen (ots)

Die Polizei Donaueschingen hat am Sonntag einen Hinweis von einer Frau erhalten, wonach sich am Spielplatz am Irmapark in letzter Zeit immer wieder ein Mann aufgehalten haben soll, der dort spielende Kinder ansprach. Offenbar wurde dieser jetzt auch am Sonntag von einem Familienvater auf sein unerwünschtes Verhalten aufmerksam gemacht und vom Spielplatz verwiesen. Der Mann, der etwa 70 Jahre alt und etwa 180 Zentimeter groß und auffallend dünn ist, habe in einem Jutebeutel Spielsachen gehabt. Der Unbekannte trägt weder Bart noch Brille und hat weiße kurze Haare. Bekleidet war er bislang immer mit Hemd und Stoffhose. Hinweise zu dem Mann nimmt die Polizei unter Telefon 0771 83783-0 entgegen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell