Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Bobenheim-Roxheim - Trickdiebstahl

05.08.2021

Am 05.08.2021, gegen 16.00 Uhr, wollte die Geschädigte in der Jahnstraße ihre Wocheneinkäufe aus ihrem Pkw ins Haus bringen. Dort wurde sie von zwei bislang unbekannten Tätern angesprochen, die ihr ihre Hilfe anboten. Die Geschädigte nahm die Hilfe an, im Nachhinein stellte sie fest, dass aus einer Einkaufstasche ihr Geldbeutel mit persönlichen Dokumenten und 50 Euro Bargeld entwendet wurde. Die Täterin war etwa 20 bis 30 Jahre alt, schmale Figur, lange hochgebundene schwarze Haare dunkel gekleidet. Der Täter war ebenfalls etwa 20 bis 30 Jahre alt und dunkel gekleidet.

Zeugen werden gebeten sich an die Polizeiinspektion Frankenthal unter der Tel.-Nr.: 06233/313-0 oder an die Polizeiwache Maxdorf unter der Tel.-Nr.: 06237/934-1100 zu wenden. Gerne nehmen wir Ihre Hinweise auch per E-Mail unter pifrankenthal@polizei.rlp.de entgegen.

