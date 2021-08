Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Frankenthal - Zeugensuche nach Verkehrsunfall

Frankenthal (ots)

Am 05.08.2021, gegen 18.50 Uhr, kam es in der Elisabethstraße, Ecke Schmiedgasse zu einem Verkehrsunfall zwischen einem Pkw und einer Fahrradfahrerin, wobei die Fahrradfahrerin leicht verletzt wurde. Da durch beide Beteiligte der Unfallhergang unterschiedlich dargestellt wurde, werden Zeugen gesucht, welche Angaben zum Unfallhergang machen können. Am Pkw entstand kein Schaden, am Fahrrad leichte Schäden auf der linken Seite.

Zeugen werden gebeten sich an die Polizeiinspektion Frankenthal unter der Tel.-Nr.: 06233/313-0 oder an die Polizeiwache Maxdorf unter der Tel.-Nr.: 06237/934-1100 zu wenden. Gerne nehmen wir Ihre Hinweise auch per E-Mail unter pifrankenthal@polizei.rlp.de entgegen.

