Polizei Hagen

POL-HA: Polizei sperrt zahlreiche Straßen nach starken Regenfällen in der Nacht

Bild-Infos

Download

Hagen (ots)

Durch die starken Regenfälle in der Nacht zu Mittwoch (14.07.2021) kam es in Hagen zu mehreren Gefahrenstellen sowie Verkehrsbehinderungen durch überschwemmte Straßen. Die Polizei Hagen sperrte unter anderem die Delsterner Straße, die Straße Zur Hünenpforte ab dem Kreisverkehr in Richtung Hohenlimburg, Lenneuferstraße zwischen Unternahmerstraße/Gasstraße sowie die Straße Wasserloses Tal, da sie nicht mehr befahrbar waren. In der Straße Am Berghang stürzten Bäume auf die Fahrbahn, in der Delsterner Straße löste sich ein Hang und beschädigte geparkte Fahrzeuge. (arn)

Original-Content von: Polizei Hagen, übermittelt durch news aktuell