Polizei Hagen

POL-HA: Aus Weinflasche getrunken und wieder in das Verkaufsregal gestellt

Hagen-Emst (ots)

In einem Lebensmittelgeschäft in der Straße Wasserloses Tal beobachtete ein Mitarbeiter, wie eine Frau am Montag (12.07.2021) gegen 11.30 Uhr mehrere Schlucke aus einer Weinflasche trank. Anschließend habe die 68-Jährige die Flasche unter ihrer Weste versteckt und sie nach einiger Zeit in ein anderes Verkaufsregal gestellt. Der Mann sprach die Hagenerin im weiteren Verlauf an und bat sie zur Klärung in sein Büro. Von dort aus verständigte er die Polizei. Diese fertigte eine Strafanzeige wegen Ladendiebstahls gegen die Frau. (arn)

