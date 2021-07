Polizei Hagen

POL-HA: Zeugen nach Kelleraufbruch in Boele gesucht

Hagen-Boele (ots)

Bislang unbekannte Täter brachen in dem Zeitraum von Sonntagabend (11.07.2021) bis Montagnachmittag (12.07.2021) in einem Mehrfamilienhaus in Boele einen Keller auf und stahlen unter anderem Werkzeug und ein E-Bike. Ein 50-jähriger Bewohner des Hauses in der Niedernhofstraße alarmierte die Polizei, als er am Montag, gegen 13.00 Uhr, den Aufbruch seines Kellerabteils bemerkte. Er sagte den Beamten, dass die Tür am Vortag, gegen 18.00 Uhr, noch verschlossen war. Die unbekannten Täter stahlen mehrere Bohrmaschinen, einen Tresor und ein E-Bike. Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, melden sich bitte unter der Rufnummer 02331-986 2066. (sen)

