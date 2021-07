Polizei Hagen

POL-HA: Mann schlägt Autoscheibe ein - Festnahme nach Diebstahl

Hagen-Mittelstadt (ots)

Am Sonntag (11.07.2021) bemerkte ein 44-jähriger Hagener gegen 16:15 Uhr in der Hochstraße laute Geräusche. Als er sich nach der Ursache erkundigen wollte, sah er einen 46-Jährigen, der mit einem Stein auf diverse Gegenstände schlug. Da der Mann äußerst aggressiv wirkte, rief der 44-Jährige die Polizei. Der Randalierer entfernte sich jedoch rasch von der Örtlichkeit. Wenig später fiel dem Hagener auf, dass die Scheibe seines Autos zerschlagen und ein Portemonnaie entwendet wurde. Anhand der Personenbeschreibung konnte eine Streifenwagenbesatzung den Randalierer in der Goldbergstraße aufgreifen. Er trug die gestohlene Geldbörse bei sich. Der Polizeibekannte wurde vorläufig festgenommen. In unmittelbarer Nähe kam es zu weiteren PKW-Aufbrüchen. Ob diese ebenfalls auf das Konto des 46-Jährigen gehen, klärt jetzt die Kriminalpolizei. (hir)

