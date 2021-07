Polizei Hagen

POL-HA: Hagener Polizeipräsidium ist umgezogen - Neue Anschrift lautet Funckestraße 41

Hagen (ots)

Nach zwei erfolgreichen Umzugswochenenden ist der Umzug des Hagener Polizeipräsidiums zum Ischeland nun vollzogen. Dieser war notwendig, da die alte Liegenschaft aus den 1970er Jahren mittlerweile in die Jahre gekommen ist und in den nächsten fünf Jahren grundsaniert, teilweise abgerissen und neu gebaut wird. Über 300 Beschäftigte versehen ihren Dienst nun vorläufig in der Funckestraße 41 in 58097 Hagen, bis es dann voraussichtlich im Jahr 2026 wieder zurück an die Hoheleye geht. Dann allerdings in ein hochmodernes Hagener Polizeipräsidium. Die Polizeiwache Hoheleye, die Leitstelle, die Direktion Verkehr, das Polizeigewahrsam, die Werkstatt und Teile der Kriminalpolizei verbleiben allerdings auch in den nächsten Jahren an der Hoheleye. Der Umzug sowie die vorbereitenden Maßnahmen waren logistisch sehr aufwendig und nur durch die Mitarbeit von zahlreichen Beschäftigten der Hagener Polizei und externen Firmen möglich. Bei der Sanierungsmaßnahme des Polizeipräsidiums handelt es sich um ein millionenschweres Projekt, welches bereits seit einigen Jahren durch eine Projektgruppe vorbereitet wurde. (sch)

Original-Content von: Polizei Hagen, übermittelt durch news aktuell