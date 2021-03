Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Hausach, B33 - Leicht verletzt, Zeugen gesucht

Hausach (ots)

Ein Leichtverletzter und ein Gesamtschaden von rund 7.500 Euro sind die Bilanz eines Verkehrsunfalls am frühen Freitagmorgen auf der B33. Nach ersten Erkenntnissen war ein 57-jähriger Ford-Lenker von Haslach kommend in Richtung Hausach unterwegs, als er gegen 5.30 Uhr nach links in die Vorlandstraße einbiegen wollte. Hierbei kollidierte er mit dem Roller eines entgegenkommenden 60-Jährigen. Letzterer wurde durch die Kollision leicht verletzt. Nach Angaben des Autofahrers soll der Zweiradlenker zum Unfallzeitpunkt ohne Licht unterwegs gewesen sein. Zeugen, die sachdienliche Hinweise zu dem Vorfall geben können, werden unter der Rufnummer 07832 97592-0 um Kontaktaufnahme gebeten.

