POL-OG: Offenburg - Gestürzt, Zeugen gesucht

Offenburg (ots)

Die Beamten des Polizeireviers Offenburg sind nach einem Unfall am Donnerstagmittag in der Freiburger Straße auf der Suche nach Zeugen. Derzeitigen Erkenntnissen zufolge war ein 49 Jahre alter Fahrer eines Pedelec kurz nach 15 Uhr auf dem gemeinsamen Rad- und Fußweg in nordöstliche Richtung unterwegs, als er eine ihm entgegenkommende Gruppe Jugendlicher passieren wollte. Hierbei soll sich laut Angaben des Zweiradlenkers einer der jungen Männer absichtlich in die Fahrbahn des Mannes gestellt haben. Es kam zu einer leichten Kollision, durch welche der Endvierziger stürzte und sich verletzte. Personen, die den Vorfall beobachtet haben, werden unter der Telefonnummer 0781 21-2200 um Kontaktaufnahme gebeten. /ya

