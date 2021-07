Polizei Hagen

POL-HA: Audi überschlägt sich - Fahrer schwer verletzt

Hagen-Garenfeld (ots)

Am Montag (12.07.2021) kam es zu einem Alleinunfall im Lennetal. Nach bisherigen Ermittlungen fuhr gegen 01:30 Uhr ein 34-Jähriger mit seinem Audi die Verbandsstraße in Richtung Innenstadt entlang. Hier geriet er aus noch ungeklärter Ursache ins Schleudern. Er rutschte auf Höhe der Ruhrtalstraße in den Gegenverkehr, kam von der Fahrbahn ab und stieß gegen die Randsteine. Anschließend überschlug er sich, prallte von einem Baum ab und riss danach ein Verkehrsschild um. Schlussendlich kam er auf dem Autodach zum Stillstand. Der Mann konnte sich selbst aus dem stark beschädigten Audi befreien und einen Notruf absetzen. Die Wucht des Aufpralles ließ die Stoßstange und einen Vorderreifen abreißen und die Frontscheibe zerbersten. Der Hagener wurde versorgt und später schwerverletzt in ein Krankenhaus gebracht. Sein Auto musste geborgen worden. Die Polizisten sicherten vor Ort die Unfallspuren und stellten auch das Handy des Mannes sicher. Der Schaden wird auf zirka 7.000 Euro geschätzt. Wie genau es zum Unfall kam, ermittelt jetzt das Verkehrskommissariat. (hir)

