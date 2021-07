Polizei Hagen

POL-HA: Porsche in Hagen-Halden gestohlen

Hagen (ots)

In der Nacht vom 08.07.2021 auf den 09.07.2021 kam es zu einem Autodiebstahl am Rennsteigweg. Um 20.30 Uhr wurde der PKW des 64-jährigen Hageners abgestellt. Gegen 07.30 Uhr war das Auto nicht mehr aufzufinden. Bei dem entwendeten PKW handelt es sich um einen roten Porsche 911 Carrera GTS. Die Polizei bittet um Hinweise durch Zeugen. Rückfragen bitte an die Polizei Hagen, Telefon: 02331 986 2066.

Original-Content von: Polizei Hagen, übermittelt durch news aktuell