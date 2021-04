Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Steinen: 17-jähriger Kradfahrer alleinbeteiligt gestürzt - leicht verletzt

Freiburg (ots)

Am Donnerstag, 22.04.2021, gegen 07.30 Uhr, befuhr ein 17-Jähriger mit seinem Krad in Hofen die Bergstraße. Beim Abbiegen auf die Landstraße 136 in Richtung Schlächtenhaus verlor er die Kontrolle über sein Krad und stürzte ohne Fremdbeteiligung. Ein zufällig vorbeifahrender Arzt kümmerte sich bis zum Eintreffen des Rettungsdienstes um den leicht verletzten Kradfahrer. Der Rettungsdienst brachte den 17-Jährigen in ein Krankenhaus. Am Krad entstand ein Schaden von etwa 1.000 Euro.

