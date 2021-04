Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Kirchzarten: Verkehrsunfall zwischen Fahrradfahrerin und Pkw - Polizei sucht Zeugen

Freiburg (ots)

Zu einem Verkehrsunfall zwischen einem Pkw und einer Fahrradfahrerin kam es heute, am 23.04.2021 gegen 11:25 Uhr in Kirchzarten an der Einmündung der Zartener Straße und der Jakob-Saur-Straße. Die Fahrradfahrerin wurde durch die Kollision mit dem Auto verletzt. Der konkrete Unfallablauf ist bislang nicht bekannt.

Zeugen des Vorfalls werden gebeten, sich mit der Verkehrspolizei Freiburg unter der Tel. 0761/882-3100 in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell