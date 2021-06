Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Verkehrsunfall, schwer verletzter Motorradfahrer

Uslar (ots)

Uslar (reu) Am Freitag, 11.06.2021, gegen 16:05 Uhr, befuhr ein 58-Jähriger aus einem Uslarer Ortsteil mit einem Ackerschlepper und Anhänger die L554 von Schoningen in Richtung Allershausen. Beim Linksabbiegen in einen Feldweg kollidiert er mit einem überholenden, 19-jährigen Motorradfahrer aus einem Uslarer Ortsteil. Nach der Kollision mit dem Ackerschlepper prallt der Motorradfahrer gegen einen Baum. Der Motorradfahrer verletzte sich dabei schwer. An Ackerschlepper und Motorrad entstanden Sachschäden in Gesamthöhe von ca. 5000,00 EUR.

Gegen den Fahrer des Ackerschleppers wurde ein Strafverfahren wegen fahrlässiger Körperverletzung eingeleitet. Gegen den Motorradfahrer wird wegen einer Ordnungswidrigkeit ermittelt.

Ermittlungen zur Unfallursache dauern an.

