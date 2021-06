Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Taschendiebstahl

Einbeck (ots)

Dassel (Kr.) 09.06.2021; 11:40 - 12:15 Uhr

Am Mittwochvormittag, den 09.06.2021, befand sich eine 71jährige Frau zum Einkaufen in einem Lebensmittelmarkt in der Ilmestraße in Dassel. In einem unbeobachteten Moment muss ein bislang noch unbekannter Täter die Geldbörse der Dame aus einer mitgeführten Einkaufstasche entwendet haben. Diese hatte die aus einem Einbecker Ortsteil stammende Frau während des Einkaufes im Einkaufswagen abgelegt. Im Kassenbereich wurde dann von ihr das Fehlen der Geldbörse, mit 100,-Euro Bargeld, Ausweis und Scheckkarte bemerkt. Zeugen, die möglicherweise Angaben zu Tat und Täter machen können, werden gebeten, sich unter Tel. 05561-949780 zu melden.

Original-Content von: Polizeiinspektion Northeim, übermittelt durch news aktuell