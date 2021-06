Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Geldbörsendiebstahl aus Haus

Northeim (ots)

(hor) 37574 Einbeck, Ahlshausen, von Freitag, der 4. Juni 2021, 15:00 Uhr bis Montag, der 7. Juni 2021, 07:30 Uhr, Ahlshäuser Endestraße, dortige Gaststätte

Zu einem Diebstahl einer Geldbörse aus einer Küche kam es am vergangenen Wochenende in Einbeck-Ahlshausen. Die Küche befindet sich im Erdgeschoss des dortigen Wohn- und Gasthauses. Ein bislang unbekannter Täter muss durch den Hintereingang über den Hof auf der Rückseite des Hauses hineingelangt sein. Dort wurde dann eine Geldbörse entwendet, welche auf einem Schrank in der Küche abgelegt war. In der Geldbörse befand sich ein höherer Geldbetrag. Wer Hinweise zu der Tat geben kann oder zum o.a. Zeitpunkt etwas gesehen hat, möge sich bei der Polizei in Kreiensen 05563 99913 0 oder jeder anderer Dienststelle wenden.

