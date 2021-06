Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Steinwürfe auf Schulgebäude

Bad Gandersheim (ots)

Einbeck, Am Thie, Mittwoch, 09.06.21, 15.30 Uhr - Donnerstag, 10.06.21, 07.00 Uhr KREIENSEN (schw) Im Zeitraum Mittwoch, 09.06.21, 15.30 Uhr bis Donnerstag, 10.06.21, 07.00 Uhr beschädigten bislang unbekannte Täter das Schulgebäude der Grundschule in Kreiensen. Der oder die Täter warfen mehrere Steine gegen die Fenster des Gebäudes, die dadurch beschädigt wurden. Insgesamt entstanden Schäden in Höhe von ca. 3000,- EUR Zeugen, die in dem oben genannten Zeitraum verdächtige Beobachtungen im Bereich der Grundschule Kreiensen gemacht haben, werden gebeten, sich mit der Polizei in Bad Gandersheim in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Northeim, übermittelt durch news aktuell