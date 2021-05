Feuerwehr Mönchengladbach

FW-MG: Verkehrsunfall auf der BAB 52

Bild-Infos

Download

Mönchengladbach BAB 52,11.05.2021, 07:00Uhr, BAB52 - AK-Neersen (ots)

Am heutigen Morgen wurde die Feuerwehr zu einem Verkehrsunfall auf der BAB 52, in Fahrtrichtung Düsseldorf, kurz vor dem Autobahnkreuz Neersen, gerufen. Dort ist ein Motorradfahrer mit seinem Motorrad gestürzt und in Richtung Mittelleitplanke gerutscht. Die eintreffenden Einsatzkräfte der Feuerwehr sicherten die Unfallstelle und leiteten parallel die rettungsdienstliche Versorgung des Motorradfahrers ein. Die kurz darauf eintreffende Notärztin und der Rettungsdienst der Feuerwehr übernahmen die medizinische Versorgung und stellten rasch eine Transportfähigkeit des Motorradfahrers sicher. Er wurde anschließend mit mitteschweren Verletzungen in ein naheliegendes Krankenhaus transportiert. Ein besonderer Dank geht an die Ersthelferinnen und Ersthelfer vor Ort, die hervorragende Erstmaßnahmen getroffen haben und somit Teil am gesamten Einsatzerfolg hatten.

Alarmiert waren der Lösch- und Hilfeleistungszug der Feuer- und Rettungswache I (Neuwerk), der Rüstwagen der Feuer- und Rettungswache II (Holt), die Einheit Neuwerk der Freiwilligen Feuerwehr, ein Rettungswagen, eine Notärztin und der Führungsdienst der Feuerwehr.

Einsatzleiter: BAR Markus Meinen

Original-Content von: Feuerwehr Mönchengladbach, übermittelt durch news aktuell