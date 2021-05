FW-MG: Brand in einer Elektrounterverteilung

Feuerwehr Mönchengladbach

Mönchengladbach-Flughafen, 10.05.2021, 16:22 Uhr, Krefelder Straße (ots)

Am heutigen Nachmittag wurde die Feuerwehr Mönchengladbach zu einem Warenhaus an der Krefelder Straße gerufen. Mitarbeiter bemerkten einen intensiven Brandgeruch im angrenzenden Verwaltungsbereich und alarmierten die Feuerwehr. Die Einsatzkräfte suchten mit einer Wärmebildkamera den Gebäudeteil ab und fanden nach kurzer Suche eine Hitzequelle in einer Unterverteilung. Die schmorenden Isolierungen der Verkabelung verursachten den Brandgeruch. Die Einsatzkräfte nahmen den Bereich der Unterverteilung außer Betrieb und belüfteten die Räume mit einem Hochleitungslüfter. Keine Personen wurden verletzt und durch die frühzeitige Alarmierung konnte ein größerer Sachschaden verhindert werden.

Im Einsatz waren der Lösch- und Hilfeleistungszug der Feuer-und Rettungswache I (Neuwerk), ein Löschfahrzeug der Feuer- und Rettungswache II (Holt), zwei Rettungswagen, ein Notarzt sowie der Führungsdienst der Berufsfeuerwehr Mönchengladbach.

Einsatzleiter: Brandamtmann Holger Coenen

