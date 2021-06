Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Geschwindigkeitskontrollen

Bad Gandersheim (ots)

Einbeck, B64 Höhe Greene, Donnerstag, 10.06.21, 08.50 Uhr - 10.45 Uhr KREIENSEN (schw) Am Donnerstag, 10.06.21, führten Beamte der Polizei Bad Gandersheim und Einbeck in der Zeit von 08.50 Uhr bis 10.45 Uhr im Bereich der Ortsdurchfahrt Greene eine Geschwindigkeitskontrolle durch. In dem genannten Zeitraum konnten insgesamt 17 Verstöße festgestellt werden, wovon 10 Verstöße im Verwarngeldbereich geahndet wurden.

