Polizeipräsidium Frankfurt am Main

POL-F: 210427 - 0502 Frankfurt-Seckbach: Dachbrand

Frankfurt (ots)

(dr) Am Montagnachmittag, den 26. April 2021, brannte im Stadtteil Seckbach ein Hausdach. Die Feuerwehr konnte den Brand zügig löschen. Personen kamen glücklicherweise nicht zu Schaden. Gegen 13:55 Uhr bemerkte zunächst ein Zeuge Brandrauch, der vom Dachstuhl eines in der Atzelbergstraße gelegenen Einfamilienhauses nach außen drang. Nach derzeitigem Stand führten zu dieser Zeit mehrere Handwerker Arbeiten an dem Haus durch. Der durch einen der Arbeiter alarmierten Feuerwehr gelang es in der Folge, das Feuer auf dem Dach zu lokalisieren und den Brand zügig zu löschen. Ein Übergreifen des Feuers auf Wohnräume konnte somit verhindert werden. Personen wurden nicht verletzt. Der entstandene Sachschaden wird derzeit auf 30.000 Euro geschätzt. Als Brandursache kommt möglicherweise ein technischer Defekt in Betracht. Darüber hinaus besteht der Verdacht der fahrlässigen Brandstiftung. Das Brandkommissariat der Frankfurter Kriminalpolizei hat die Ermittlungen zur genauen Brandursache aufgenommen.

