Polizeipräsidium Frankfurt am Main

POL-F: 210427 - 0501 Frankfurt-Unterliederbach: Raub von Smartphone

Frankfurt (ots)

(hol) Gestern Abend raubten zwei Unbekannte einem Jugendlichen sein Smartphone. Zuvor war er von einem der Täter mehrfach ins Gesicht geschlagen worden.

Gegen 19:00 Uhr saß der 15-Jährige auf einem Steinblock im Heimchenweg, als sich ihm zwei Unbekannte näherten. Als sie dann vor dem Jugendlichen standen, schlug ihm der ältere mehrfach links und rechts gegen den Kopf. Zu guter Letzt verpasste er dem Jungen noch einen Faustschlag ins Gesicht. So konnte der Benommene nicht verhindern, dass einer der Unbekannten in seine Tasche griff und ein schwarzes Iphone 11 daraus entnahm. Anschließend flüchteten die beiden Räuber über den "Heimchenweg" in die "Hermann-Waibel-Allee und weiter Richtung "Liederbacher Straße".

Täterbeschreibung:

Täter 1:

Männlich, ca. 40 Jahre alt, 170 cm groß, grauer Bart und leichter Bauchansatz; trug eine schwarze Kappe und eine rote FFP2-Maske

Täter 2:

Männlich, 16-17 Jahre alt, ca. 190 cm groß, athletische Figur; trug eine graue Louis Vuitton Kappe und führte einen weißen Hund mit.

