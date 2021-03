Polizei Rhein-Erft-Kreis

POL-REK: 210307-1: Frau bei Verkehrsunfall schwer verletzt - Brühl

Rhein-Erft-Kreis (ots)

Eine Autofahrerin kam am Freitagnachmittag (05. März) nach rechts von der Fahrbahn ab und prallte gegen einen parkenden Betonmischer. Hierbei verletzte sich die Fahrerin schwer. Die 24-Jährige fuhr gegen 16.30 Uhr auf der Bergerstraße in Richtung Lise-Meitner-Straße. In Höhe der Sporthalle kam sie plötzlich nach rechts von der Fahrbahn ab und prallte gegen einen parkenden LKW/Betonmischer. Durch den Zusammenstoß verletzte sich die junge Frau schwer. Ein Rettungswagen brachte sie in eine Uniklinik. Das Fahrzeug der 24-Jährigen war nicht mehr fahrbereit. (cb)

Original-Content von: Polizei Rhein-Erft-Kreis, übermittelt durch news aktuell