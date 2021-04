Polizeipräsidium Frankfurt am Main

POL-F: 210425 - 0498 Frankfurt-Bahnhofsviertel: Schneller Ermittlungserfolg - Bezug zu Meldung Nr. 0478: Tätlicher Angriff

Frankfurt (ots)

(hol) Wie hinlänglich bekannt, verletzte am vergangenen Mittwoch (21.04.21) ein bis dato unbekannter Täter einen 42-Jährigen an der Straßenkreuzung Am Hauptbahnhof/Kaiserstraße durch Messerstiche in den Oberkörper schwer. Der Täter entkam seinerzeit auf einem Fahrrad. Die Frankfurter Kriminalpolizei hat nun einen Tatverdächtigen ermittelt. Er sitzt in Untersuchungshaft.

Die im Anschluss an die Tat unverzüglich eingeleiteten, umfangreichen kriminalpolizeilichen Ermittlungen erbrachten schnell eine gute Personenbeschreibung des Täters sowie einen Hinweis auf dessen Vornamen. Zeitnah geriet ein 34-jähriger Offenbacher in den Fokus der Ermittler, da hier sowohl die äußere Erscheinung, als auch der Vorname passte. Zudem ergaben sich im Rahmen der Ermittlungen Hinweise darauf, dass derselbe Täter am gleichen Tag, gegen 13:30 Uhr, ebenfalls im Bereich des "Kaisersacks", einen Mann mit einem Messer oberflächlich am Bauch verletzt hatte.

Am Donnerstag, dem 22.04.2021, wurde der Tatverdächtige dann von einer Streife der REE (Regionale Einsatz- und Ermittlungsheit) wegen eines Drogenverstoßes im Bahnhofsviertel festgenommen. Die aufmerksamen Beamten schalteten daraufhin die Mordkommission ein. Diese wiederum erwirkte einen Durchsuchungsbeschluss für die Wohnung des 34-Jährigen. Hier landeten die Fahnder einen Volltreffer: Sie fanden umfangreiche Beweismittel, u.a. die Tatkleidung. Zudem vernahmen die Beamten der Kriminalpolizei das Opfer der ersten Tat. Dieses erkannte in dem Festgenommenen seinen Angreifer wieder.

Der 34-Jährige wurde am 23.04.2021 dem Haftrichter vorgeführt und sitzt seitdem wegen des Verdachts des versuchten Totschlags und gefährlicher Körperverletzung in Untersuchungshaft.

