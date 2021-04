Polizeipräsidium Frankfurt am Main

POL-F: 210426 - 0496 Frankfurt-Bornheim: Cannabisplantage ausgehoben

Frankfurt (ots)

(mc) Bei einem Polizeieinsatz in der Eberhardstraße in der Nacht von gestern auf heute (26. April 2021) fanden die Polizeibeamten in einer Wohnung eine nicht geringe Menge Rauschgift und dazu eine Cannabisplantage.

Ein Randalierer mit psychischer Erkrankung in einer Wohnung, hieß es gegen 01.50 Uhr am Notruf, woraufhin eine Streife zur Örtlichkeit fuhr. Die Polizeibeamten staunten nicht schlecht, als sie in der Wohnung eine Plantage mit knapp 20 Cannabispflanzen und weiteren Setzlingen sowie professionelle Ausrüstung zur Aufzucht vorfanden. Damit nicht genug, sie beschlagnahmten noch rund 1,2 Kilogramm bereits verarbeitetes Marihuana.

Der 34-Jährige wurde aufgrund seines Gesundheitszustandes in eine psychiatrische Einrichtung eingeliefert. Die Plantage wurde abgebaut und mit allem was dazugehört beschlagnahmt.

Original-Content von: Polizeipräsidium Frankfurt am Main, übermittelt durch news aktuell