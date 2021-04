Kreispolizeibehörde Wesel

POL-WES: Dinslaken - Pkw prallt gegen Straßenbaum

Dinslaken (ots)

Am 04.04.2021 um 22:44 Uhr kam es auf der Otto-Brenner-Straße in Dinslaken zu einem schweren Verkehrsunfall. Ein 18-jähriger Mann aus Duisburg hatte mit seinem Pkw Renault Twingo die Otto-Brenner-Straße, aus Richtung Brinkstraße kommend, in Fahrtrichtung Innenstadt befahren. Im Bereich einer Linkskurve verlor der 18-Jährige nach eigenen Angaben, vermutlich aufgrund eines technischen Defektes, die Kontrolle über sein Fahrzeug und kam nach rechts von der Fahrbahn ab, wo das Fahrzeug seitlich gegen einen Straßenbaum prallte. Der 18-Jährige und sein 19-jähriger Beifahrer aus Rheine wurden bei dem Unfall leicht verletzt. Ein weiterer Mitfahrer, ein 29-jähriger Mann aus Duisburg, der auf der Rücksitzbank gesessen hatte, wurde im Fahrzeug eingeklemmt und musste durch die Feuerwehr aus dem Fahrzeug geborgen werden. Der 29-Jährige wurde schwer, jedoch nicht lebensgefährlich verletzt. Alle Fahrzeuginsassen wurden mittels Rettungswagen örtlichen Krankenhäusern zugeführt. Das verunfallte Fahrzeug wurde sichergestellt. Die Otto-Brenner-Straße musste für den Zeitraum der Verkehrsunfallaufnahme zeitweilig gesperrt werden.

