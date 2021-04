Kreispolizeibehörde Wesel

POL-WES: Rheinberg - Einbrecher nach Flucht festgenommen

Wesel (ots)

Am Freitag, den 02.04.2021, gegen 19.15 Uhr, wurden der Polizei zwei Personen gemeldet, die sich Zugang zu einer Lagerhalle eines Gehöftes an der Alpsrayer Straße verschafft hatten. Bei Eintreffen der Polizei flüchteten die beiden Einbrecher zu Fuß über ein angrenzendes Feld und im weiteren Verlauf über die Autobahn A57. Sie konnten nach Überquerung der Autobahn durch weitere Polizeikräfte, die sich bereits in der Fahndung befanden, festgenommen werden. Die beiden 23- bzw. 32-jährigen Männer aus Rheinberg wurden vorläufig festgenommen. Nach ersten polizeilichen Maßnahmen wurden sie entlassen. Sie erwartet nun ein Strafverfahren wegen Einbruch und gefährlichen Eingriff in den Straßenverkehr.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Wesel, übermittelt durch news aktuell