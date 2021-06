Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Nötigung im Straßenverkehr

Einbeck (ots)

Einbeck; Bundesstraße 3; (Kr.) 10.06.2021; 17:00 Uhr

Am Donnerstagnachmittag, den 10.06.2021, befuhr eine 49jährige Einbeckerin die Bundesstraße 3, in Rtg. Einbeck. Hierbei wurde sie von einem männlichen Fahrer eines VW Passat genötigt, indem dieser mehrmals hinter ihr die Hupe betätigte, sehr dicht auffuhr und sie dann trotz durchgezogener Linie überholte. Im weiteren Verlauf hielt er, ohne ersichtlichen Grund, sein Fahrzeug in einem Kurvenbereich an und zwang die Frau somit zu einer Vollbremsung. Anschließend entfernte sich der bislang unbekannte Fahrer. Da sich die Pkw-Fahrerin das Kennzeichen des Passat merken konnte, hat die Polizei Einbeck ein Ermittlungsverfahren wegen Nötigung eingeleitet. Zeugen, die Angaben zu dem Vorfall, bzw. dem Fahrer machen können, werden gebeten, sich bei der Polizei in Einbeck unter Tel. 05561-949780 zu melden.

Original-Content von: Polizeiinspektion Northeim, übermittelt durch news aktuell