Polizeidirektion Mayen

POL-PDMY: Verkehrsunfallflucht

Mayen-Hausen (ots)

Am 27.04.21,gegen 20 Uhr, kam es in Mayen-Hausen, Einmündung Wiesenweg/Harry-Garm-Weg, zu einem Verkehrsunfall zwischen einem Rollerfahrer und einem Personenkraftwagen. Der PKW entfernte sich nach dem Unfall unerlaubt von der Unfallörtlichkeit. Bei dem PKW soll es sich um einen Opel Corsa, älteres Baujahr, Farbe weiß, handeln. Dieser könnte im Bereich der Stoßstange vorne beschädigt sei. Fahrer war ein Mann, 40-50 Jahre, kräftige Statur, kurze Haare, Bart. Unfallzeugen werden gebeten sich mit der Polizei Mayen in Verbindung zu setzen.

